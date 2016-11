Niederlande 1 21:15 bis 22:10 Sonstiges Spoorloos Vader met losse handjes NL 2016 HDTV Merken Over haar Duitse vader Manfred heeft Nicole (38) niet veel goeds gehoord, maar dat weerhoudt haar er niet van om naar hem op zoek te gaan. Haar moeder ontmoette de Duitser in de jaren zeventig in Zeeland. Er ontstaat een relatie en Manfred vraagt Dorine ten huwelijk. Hij verzwijgt dat hij in Duitsland een vrouw en twee kinderen heeft. Manfred neemt Dorine mee naar zijn geboorteland. Het stel heeft een kinderwens, maar de geboorte van dochter Nicole laat lang op zich wachten. Als Dorine tijdens de zwnagerschap vanwege complicaties maanden in het ziekenhuis ligt, begint Manfred een buitenechtelijke relatie. Na de geboorte van Nicole ontstaan al snel huwelijksproblemen. Hij maakt zich schuldig aan huiselijk geweld en drankmisbruik. Dorine keert met Nicole terug naar Zeeland. Een paar jaar later komt er een andere man in haar leven en Nicole werd dus opgevoed door een stiefvader. Aan haar Duitse vader Manfred heeft Nicole nauwelijks herinneringen. Nu ze wat ouder is geworden, is ze toch wel nieuwsgierig naar wat er van haar vader en zijn andere kinderen terecht is gekomen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Derk Bolt Originaltitel: Spoorloos