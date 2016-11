RTL TVI 20:30 bis 21:20 Serien Chicago Fire Contente-toi de conduire USA 2014 Stereo Merken Lorsque le camion citerne 81 sort sur appel, le camion 66 sort également. La règle est simple : le premier arrivé sur les lieux prend le contrôle de la situation. Cruz veut accélérer mais Casey refuse. Quand ils ont un accident avec le véhicule concurrent et que l'un des membres de l'autre équipe est dans un état critique, une première enquête détermine que Cruz a été négligent. De plus, Walsh et ses hommes blâment la conduite de Cruz. Lorsque Mills a un évanouissement, Severide lui conseille d'aller consulter un médecin. Boden explique à Mills que c'était le souhait de son père de réunir toute la famille. Boden confie à Casey qu'il pourrait y avoir un moyen pour Dawson de rejoindre l'équipe, mais que cela suppose un sacrifice de leur part... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jesse Spencer (Matthew Casey) Taylor Kinney (Kelly Severide) Monica Raymund (Gabriela Dawson) Kara Killmer (Sylvie Brett) Charlie Barnett (Peter Mills) David Eigenberg (Christopher Herrmann) Yuri Sardarov (Otis) Originaltitel: Chicago Fire Regie: Sanford Bookstaver Drehbuch: Michael Brandt, Derek Haas, Michael Gilvary Musik: Atli Örvarsson