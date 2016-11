Niederlande 2 14:20 bis 15:20 Sonstiges Pauls Puber Kookshow NL 2016 HDTV Merken Nieuws, problemen, trends en taboes. Paul de Leeuw laat geen onderwerp onbesproken. Samen met pubers praat hij over alles wat ze bezighoudt in deze turbulente levensfase. Ook is er iedere week een andere bekende Nederlander te gast die komt praten over zijn puberteit. In Google-Kalender eintragen Moderation: Paul de Leeuw Originaltitel: Pauls Puber Kookshow