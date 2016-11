Niederlande 1 17:58 bis 18:00 Sonstiges Socutera NSGK Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind NL 2016 HDTV Merken NSGK steeft naar een samenleving waarin mensen met en zonder handicap vanzelfsprekend samen leven. Waar kinderen met een handicap kunnen meespelen en nooit meer aan de zijlijn staan. Waar ze hun eigen talenten kunnen ontwikkelen inj sport, theater, muziek of kunst, net als andere kinderen. Waar ze op zichzelf kunnen wonen als ze daar aan toe zijn, niet in grote instituten in de bossen maar midden in de maatschappij. Waar ze gewoon naar school kunnen om het beste uit zichzelf te leren halen. Zodat ze later ook een baan kunnen vinden en in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Waar ze gewoon kunnen leven en zich ontwikkelen, net als hun leeftijdgenoten. Om dat te bereiken geven we financiële steun aan projecten die dat mogelijk maken, zoals toegankelijke speeltuinen, aangepaste sportaccommodaties, kleinschalige woongroepen, projecten voor inclusief onderwijs, werkervaringsprojecten en nog veel meer. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Socutera