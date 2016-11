RTL TVI 22:05 bis 23:55 Sonstiges Hollywoo F 2011 Stereo Merken Doublure de la voix de Jennifer Marshall, une célèbre héroïne de série américaine, Jeanne apprend par la radio que l'actrice envisage de mettre un terme à sa carrière, suite à une profonde dépression. Afin de sauver son emploi, la soeur de Jeanne lui suggère de se rendre à Los Angeles pour rencontrer Jennifer et tenter de la faire changer d'avis... Une fois arrivée aux Etats-Unis, Jeanne est logée dans un hôtel miteux et l'agent de Jennifer refuse de la recevoir. Jeanne décide alors de se rendre par elle-même aux studios pour la rencontrer, et c'est à cette occasion qu'elle fait la connaissance de Farres. Ce Français expatrié se trouve là pour tenter de récupérer une dette... Mais Jeanne, tout comme Farres, rentre bredouille. C'est alors qu'elle apprend que Jennifer doit parrainer un dîner de bienfaisance. Jeanne compte bien profiter de cette occasion pour s'y rendre également. Et effectivement, Jeanne réussit à s'infiltrer parmi les invités de la soirée et rencontre Jennifer dans les toilettes. Les deux femmes finissent même par sympathiser... Le plan de Jeanne semble fonctionner à merveille... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Florence Foresti (Jeanne) Jamel Debbouze (Farres) Nikki Deloach (Jennifer Marshall) Muriel Robin (L'agent) Sophie Mounicot (Marie) Jeff Roop (Mike) Kirk B.R. Woller (Jordan) Originaltitel: Hollywoo Regie: Pascal Serieis, Frédéric Berthe Drehbuch: Pascal Sereis, Xavier Maingon, Florence Foresti, Patrick Fouque Musik: Philippe Rombi