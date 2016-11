RTL TVI 20:20 bis 22:05 Komödie Heute bin ich Samba F 2014 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Il y a 10 ans, Samba décidait de quitter son Sénégal natal pour tenter sa chance en France. Depuis, il enchaîne les petits boulots et envoie régulièrement de l'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais n'ayant pas réussi à obtenir une carte de séjour, il est enfermé dans un centre pour immigrés, dans l'attente d'une décision juridique sur son sort. C'est lors d'un entretien qu'il croise Alice. Cette ex-DRH, ayant tout plaqué suite à un burn-out, tente de trouver un sens à sa vie au travers du bénévolat. Elle assiste Manu, une jeune militante, investie corps et âme dans l'aide aux sans-papiers, dans le cadre de leurs démarches administratives. Alice a bien été mise en garde contre les risques d'attachement à ces clandestins, et de la douleur qui s'en suit lorsqu'ils sont expulsés. Alice a trop subi le système, elle prend le risque de passer outre les règles de la société pour suivre celles de son coeur... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Omar Sy (Samba Cissé) Charlotte Gainsbourg (Alice) Tahar Rahim (Walid "Wilson") Izïa Higelin (Manu) Issaka Sawadogo (Jonas Karanoto) Hélène Vincent (Marcelle) Youngar Fall (Lamouna) Originaltitel: Samba Regie: Olivier Nakache, Eric Toledano Drehbuch: Olivier Nakache, Eric Toledano Kamera: Stéphane Fontaine Musik: Ludovico Einaudi Altersempfehlung: ab 6