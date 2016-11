RTL TVI 16:30 bis 17:40 Sonstiges Les reines du shopping Mouna F Stereo Merken 5 femmes, âgées de 18 à 70 ans, qui aiment le shopping et prêtent la plus grande attention à leur look, se lancent dans la première compétition de shopping de France, sous le regard expert de Cristina Cordula, conseillère en stylisme ! Marie-Laure, Julie, Françoise, Mouna et Emmeline devront cette semaine respecter le thème " Trouver le look idéal qui ira avec leurs chaussures " avec un budget de 500 euros et pas un centime de plus ! Mouna, 33 ans, pétillante parisienne, cultive un look de fashionista et une ressemblance avec... Cléopâtre ! Notre trentenaire dynamique, partira en shopping sans idée précise mais confiante et enjouée. Reste à savoir si son choix final sera aussi plaisant que sa joie de vivre... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cristina Cordula Originaltitel: Les reines du shopping