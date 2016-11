RTL TVI 13:45 bis 15:20 Sonstiges Les dessous de Melrose Place USA 2015 Stereo Merken Les dessous pas si roses de la célèbre série 'Melrose Place'... La chaîne américaine lifetime a mis en oeuvre son projet de biographie non autorisée, sous forme de téléfilm, dévoilant les dessous du feuilleton 'Melrose Place', tout en égratignant au passage l'image de la série qui a pourtant fait les beaux jours de grandes chaînes télévisées européennes et non des moindres. On y découvre l'envers du décor de la série comme les essais qu'ont passé les comédiens, ou encore l'arrivée tonitruante d'Heather Looklear, appelée à la rescousse par la production pour sauver le show en difficulté. On apprend comment les acteurs allaient régulièrement plaider leur cause auprès des scénaristes pour avoir plus de texte et davantage d'apparitions à l'écran, espèrant ainsi devenir les chouchous des fans. Cette plongée en apnée dans les dessous de Melrose Place est le premier d'une série de téléfilms consacrés à la face cachée d'autres grands feuilletons populaires des années 80 et 90... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph John Coleman (Doug Savant) Ashley Alexander (Roommate) Frank Rose Bailey IV (Andrew Shue) Chelsea Baker (Dorm Girl) Brandon Barash (Thomas Calabro) Brendan Beiser (Frank South) Peter Benson (Chuck Pratt) Originaltitel: The Unauthorized Melrose Place Story Regie: Mark Griffiths Drehbuch: Dana Schmalenberg