RTL TVI 22:45 bis 23:35 Krimiserie NCIS: Los Angeles Tuhon USA 2014 Stereo Merken Ayant pénétré dans le consulat de Guinée Equatoriale, un malfrat abat l'ambassadeur et deux gardes. Grâce aux images filmées par les caméras de surveillance, l'assassin est immédiatement identifié : il s'agit de Michael Santos, sinistre individu soupçonné de nombreux meurtres en lien avec Tuhon, un assassin à la retraite auquel Sam et Callen avaient déjà été confrontés lors de leur toute première affaire... Les deux policiers s'envolent pour le Mexique afin de retrouver sa trace... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (G. Callen) Daniela Ruah (Kensi Blye) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Barrett Foa (Eric Beale) Renée Felice Smith (Nell Jones) Linda Hunt (Henrietta 'Hetty' Lange) LL Cool J (Sam Hanna) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Christine Moore Drehbuch: Dave Kalstein, Shane Brennan Musik: Jay Ferguson Altersempfehlung: ab 12