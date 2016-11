RTL TVI 16:30 bis 17:40 Sonstiges Les reines du shopping Françoise F Stereo Merken 5 femmes, âgées de 18 à 70 ans, qui aiment le shopping et prêtent la plus grande attention à leur look, se lancent dans la première compétition de shopping de France, sous le regard expert de Cristina Cordula, conseillère en stylisme ! Marie-Laure, Julie, Françoise, Mouna et Emmeline devront cette semaine respecter le thème " Trouver le look idéal qui ira avec leurs chaussures " avec un budget de 500 euros et pas un centime de plus ! Françoise, 66 ans, est une adorable mamie à l'humeur joyeuse qui veut rester dans le coup ! Ravie de ses essayages, la doyenne de la semaine sera euphorique tout au long de son shopping. Ses concurrentes seront plutôt séduites par ses essayages, pas sûr que notre experte en dise autant... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cristina Cordula Originaltitel: Les reines du shopping