RTL TVI 13:45 bis 15:20 Sonstiges La cerise sur le gâteau de mariage USA 2014 Stereo Merken Pourquoi chercher plus loin ce qui se trouve sous votre nez - Ce n'est pas parce qu'elle est spécialisée dans les divorces, que la jeune avocate Katherine Bixby ne pense pas au mariage. C'est même lors des épousailles de son amie Marcie, dont elle est la témoin, que la séduisante et ambitieuse blondinette prend vraiment conscience de sa solitude. Mais son célibat ne devrait plus durer des siècles car Dora, son esthéticienne férue de voyance, lui a annoncé que l'amour surgirait sous peu dans sa vie en la personne d'un certain Michael ! Très motivée, Marcie entreprend donc d'organiser pour sa copine des rendez-vous avec tous les Michael du cru ! Mais ces tête-à-tête forcés tournent invariablement au désastre, sous le regard amusé du beau Tom, qui fut, lui, témoin du marié... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Larisa Oleynik (Katherine Bixby) Laura Breckenridge (Marcie Schlossberg) Shaun Sipos (Michael Breakstone) Ryan Sypek (Wychowski, Rick) James Moses Black (Jack Martinson) Mark Cirillo (Michael Sales) Amanda Jane Cooper (Lori) Originaltitel: The Michaels Regie: Bradford May Drehbuch: Cristina Colissimo, Mandie Green, Jennifer Notas