RTL TVI 23:05 bis 23:55 Sonstiges Secrets and Lies: L'affaire Tom Murphy L'enterrement USA 2015 Stereo Ben et Jess parlent de Tom et du meurtre. Elle est convaincue de la culpabilité de Scott le père de Tom, et elle pense qu'il aurait tué Ben s'il avait su qu'il était le père biologique de l'enfant. Le médecin légiste confirme que la cause du décés est dûe à un traumatisme crânien causé par une lampe de poche, absente dans les affaires de Ben. Ce dernier supplie Cornell d'interroger Scott à propos du meurtre de Tom. Plus tard, avec l'autorisaton de son épouse Christy, Ben console Jess qui planifie les funérailles de l'enfant. Alors que la nouvelle de la paternité de Ben fait le tour de la ville, et crée un scandale au sein de sa famille, Scott le menace de mort s'il n'est pas envoyé en prison... Bildergalerie Schauspieler: Ryan Phillippe (Ben Crawford) KaDee Strickland (Christy Crawford) Dan Fogler (Dave Lindsey) Natalie Martinez (Jess Murphy) Indiana Evans (Natalie Crawford) Belle Shouse (Abby Crawford) Juliette Lewis (Detective Andrea Cornell) Originaltitel: Secrets and Lies Regie: Timothy Busfield Drehbuch: Barbie Kligman, Noah Nelson