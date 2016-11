RTL TVI 22:15 bis 23:05 Sonstiges Secrets and Lies: L'affaire Tom Murphy L'enfant USA 2015 Stereo Merken Ben Crawford est sur le point de passer du Bon Samaritain au meurtrier suspect, après avoir découvert, dans les bois proches de son quartier, le corps du jeune Tom Murphy, tout juste âgé de 5 ans, et fils de son voisin. Tandis que la détective Andrea Cornell, qui a des soupçons à propos de Ben, mène son enquête pour trouver la vérité, les secrets et les mensonges de la ville remontent à la surface, et personne n'est au-dessus de tout soupçon. Alors que les médias investissent la maison Crawford, l'avocat de son épouse Christy aide Ben, et l'amène sur la route qu'il a empruntée le matin où il a trouvé Tom. Cornell l'interroge et se renseigne sur ses appels répétés à Jess Murphy, la mère de Tom. De retour chez lui, Ben trouve la police en train de fouiller dans ses affaires. Après s'être finalement soumis à un test ADN, Ben apprend par Cornell qu'il est le père de Tom... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ryan Phillippe (Ben Crawford) KaDee Strickland (Christy Crawford) Dan Fogler (Dave Lindsey) Natalie Martinez (Jess Murphy) Indiana Evans (Natalie Crawford) Belle Shouse (Abby Crawford) Juliette Lewis (Detective Andrea Cornell) Originaltitel: Secrets and Lies Regie: Charles McDougall Drehbuch: Barbie Kligman