RTL TVI 19:45 bis 20:50 Sonstiges Les orages de la vie Stereo La vie est rarement un long fleuve tranquille. Pour certains, l'existence peut être particulièrement difficile, les faisant passer en un instant du bonheur à l'épreuve ; un acte irréfléchi, la mort d'un proche, un accident, une condamnation peuvent en une seconde faire basculer une destinée. Les personnalités célèbres n'échappent pas à ces aléas de la vie. Au volant de sa petite voiture, muni de sa tablette numérique, Stéphane Pauwels part à la rencontre de personnages médiatiques, parfois oubliés. Alors qu'il n'avait que 11 ans Simon Gronowski a sauté du train qui l'emmenait avec sa mère vers une mort certaine à Auschwitz. 73 ans plus tard, il accompagne Stéphane Pauwels là où furent gazées sa maman et sa soeur. Jean-Luc Lahaye fut une immense star de la chanson et de la télévision. Une revanche sur la vie pour celui qui, abandonné par ses parents, s'est retrouvé dès 6 mois à l'assistance publique. Plus récemment, la vedette a été condamnée en justice pour plusieurs affaires de moeurs. Modération: Stéphane Pauwels