ONE 11:20 bis 12:15 Familiensaga Rückkehr ins Haus am Eaton Place Ins Verderben GB 2012 Mister Pritchard schämt sich nach seinem Rückfall in die Alkoholsucht so sehr, dass er tagelang nicht mehr an seinen Arbeitsplatz zurückkehrt. Am Ende siegt sein Pflichtbewusstsein über die Skrupel. Lady Agnes kommt überraschend nach Hause zurück, Blanche versucht ihr klarzumachen, dass sie sich für irgendetwas Sinnvolles engagieren sollte. Sir Hallam beendet seine Affäre mit Lady Persie. Sie versucht, wieder mit ihrem deutschen Liebhaber in Kontakt zu treten. Als sich herausstellt, dass sie sich als Spitzel für die Deutschen betätigt hat, droht ihre Verhaftung. Lady Agnes erfährt über Lippenstiftflecken am Hemd ihres Mannes von dessen Verhältnis und konfrontiert ihre Schwester damit. Lady Persie fühlt sich völlig verlassen und nimmt sich das Leben. Johnny wird für tauglich erklärt, bald wird er als Soldat einberufen.Beryl und Spargo heiraten, doch sie kommen nicht mehr rechtzeitig nach Amerika. Auch Spargo ist für tauglich erklärt worden. England und Deutschland befinden sich nun im Krieg. Bildergalerie Schauspieler: Ed Stoppard (Sir Hallam) Keeley Hawes (Lady Agnes) Alex Kingston (Dr Blanche Mottershead) Claire Foy (Lady Persie) Michael Landes (Casper Landry) Anne Reid (Mrs Thackery) Adrian Scarborough (Mr Pritchard) Originaltitel: Upstairs Downstairs Regie: Anthony Byrne Drehbuch: Heidi Thomas Kamera: John Conroy Altersempfehlung: ab 12