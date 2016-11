Hessen 04:25 bis 05:10 Dokumentation Expedition Mittelmeer D 2013 Live TV Merken Die fünfteilige Sendereihe "Expedition Mittelmeer" beginnt in Marseille, in Südfrankreich, und führt über Italien weiter nach Griechenland. Das Land am Mittelmeer gilt als die Wiege der abendländischen Kultur und auch ihrer Sagenwelt. Der Flamingo aus den Sümpfen des Rhône-Deltas ist der sagenhafte Phönix aus der Asche. Der Steinkauz, die Eule aus den Tempeln Athens, gilt als Symbol der Weisheit. Der Goldschakal ist der ägyptische Gott der Finsternis. Doch wo sind diese Tiere heute noch zu Hause, was steckt hinter ihrem Mythos? Haben diese Helden der alten Legenden hier im Mittelmeer in Zukunft überhaupt noch eine Chance? In der Antike waren Delfine die Boten der Götter, heute finden sie im leergefischten Mittelmeer kaum noch Nahrung und leben vom Abfall der Fischfarmen. Eines wird für die "Expedition Mittelmeer" am Ende klar: Überleben können die faszinierenden Tiere fast nur noch in Schutzgebieten - und davon gibt es viel zu wenige. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Expedition Mittelmeer Regie: Florian Guthknecht/Angela Graas-Castor