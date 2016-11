RTL TVI 22:35 bis 23:30 Sonstiges Le meilleur pâtissier: à vos fourneaux Un gâteau peut en cacher un autre Stereo Merken " Le Meilleur Pâtissier : à vos fourneaux ! " vous fait découvrir cette semaine un nouveau jeu : un gâteau peut en cacher un autre ! Cyril Lignac a souhaité revisiter en un seul et unique gâteau deux classiques de la pâtisserie française : l'éclair et la Charlotte aux fraises, sa madeleine de Proust à lui. Une épreuve hors du commun dans laquelle notre chef préféré nous fera découvrir un surprenant biscuit qui mêle pâte à choux et biscuit cuillère ! Puis Mercotte s'amusera à jouer à cache-cache derrière un immense gâteau, haut de 20 cm ! Un assemblage de pâtes sucrées, qui servira d'écrin à un impressionnant montage composé de génoise, mousse au chocolat et coulis de cerises : c'est la timbale de Gouffé. Au tour du chef Christophe Renou de se prêter à l'exercice du trompe-l'oeil ! Pour l'occasion, l'artiste pâtissier enfilera son plus beau tablier et réalisera une palette de peintre plus vraie que nature ! Un sablé noisette, un crémeux au praliné et une ganache montée, il n'en faut pas plus pour réaliser un chef-d'oeuvre plein de gourmandises ! Si cette semaine les gâteaux sont cachés, le bêtisier du " Meilleur Pâtissier " est, lui, totalement à découvert pour votre plus grand plaisir ! Enfin, comme chaque semaine, nos pâtissiers amateurs vous proposent une recette facile à réaliser chez vous. Une tarte Picasso au chocolat blanc, pleine de couleurs, qui vous en mettra plein la vue et l'estomac ! 3, 2, 1 : cachez-vous ! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Faustine Bollaert