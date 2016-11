RTL TVI 20:15 bis 22:35 Sonstiges Le meilleur pâtissier Un gâteau peut en cacher un autre Stereo Merken Le niveau s'intensifie en cette 6ème semaine de concours. Les 7 pâtissiers amateurs encore en lice vont devoir redoubler d'efforts et d'imagination pour cette semaine sur le thème : " Un gâteau peut en cacher un autre ". Pour l'épreuve du classique revisité, imaginée par Cyril Lignac, nos pâtissiers amateurs devront subtilement combiner deux classiques de la pâtisserie : l'éclair et le classique de leur choix. Comment vont-ils se débrouiller pour faire rentrer leur gâteau préféré dans un éclair - Mercotte et Cyril voudront retrouver les fondamentaux à la fois du classique choisi, et ceux de l'éclair. Puis, ce sera au tour de Mercotte de mettre les pâtissiers au défi avec l'épreuve technique, jugée à l'aveugle. Habituellement servie au 19ème siècle dans les grands dîners, la timbale de Gouffé a la particularité d'être entièrement comestible et de cacher un impressionnant montage à base de génoise, mousse au chocolat et coulis de cerise. Avec une hauteur de 20 cm, un audacieux démoulage et un périlleux retournement, la timbale de Gouffé est, selon Mercotte, l'une des épreuves les plus difficiles du concours, toutes saisons confondues ! Renard à la rhubarbe, valise à la fraise ou encore vieux grimoire au praliné, l'épreuve créative du trompe-l'oeil s'annonce surprenante ! Elle sera l'occasion pour les pâtissiers amateurs de réaliser un gâteau à l'apparence non-comestible afin d'épater Cyril et Mercotte, mais aussi leur invité de marque : le chef pâtissier Christophe Renou. À eux de tout donner pour tromper l'oeil avisé du Meilleur Ouvrier de France 2015, et du jury ! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Faustine Bollaert