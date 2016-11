RTL TVI 15:25 bis 16:30 Sonstiges Objectif Top Chef Stereo Merken Après le succès des deux premières saisons d'Objectif Top Chef, Philippe Etchebest repart à la découverte de 90 apprentis cuisiniers ! Avec son savoir-faire unique, le Chef, désigné Meilleur Ouvrier de France en 2000, sillonne de nouveau les routes de France, pour goûter la cuisine des candidats. Il leur impose des défis culinaires avec les produits phares de leur région et sélectionne le meilleur d'entre eux. Ce dernier rejoindra les candidats professionnels de la nouvelle promotion de Top Chef ! Sur les routes pendant 2 mois, aux quatre coins de la France, Philippe Etchebest est allé chez les candidats au plus près de leurs racines. Les tournages des demi-finales et finales se sont ensuite déroulés dans l'Ouest de la France, dans des lieux exceptionnels comme le Château Rivière, le Château Soutard à Saint-Emilion ou encore des endroits magnifiques à Cadillac ou à Blaye, qui seront le théâtre de la compétition. Cette année, le programme s'enrichit de la présence de très grands chefs, à l'instar de Dominique Toulousy, Michel Portos ou Michel Roth, tous doublement étoilés. Le jury final sera également prestigieux et composé de Chefs triplement étoilés comme Gilles Goujon, Michel Guérard et Régis Marcon. Comme le vainqueur de la première saison d'Objectif Top Chef, Xavier Koenig, était parvenu à remporter dans la foulée la sixième saison de Top Chef, nul doute que les candidats de ce troisième opus seront attendus au tournant... Fidèle à sa réputation, Philippe Etchebest ne passera rien à ses jeunes protégés mais il leur apportera aussi de précieux conseils pour les former au mieux à la compétition Top Chef. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Philippe Etchebest