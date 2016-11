RTL TVI 20:25 bis 22:10 Sonstiges Camping Paradis 3 papas et une maman F 2016 Stereo Merken Juliette qui était en vacances au camping avec ses enfants doit les déposer à leurs pères respectifs Marco et Jean dont c'est le tour des vacances avant que Jérémie, son nouveau compagnon, n'arrive pour lui présenter sa fille. Sauf que le timing ne fonctionne pas comme prévu... Xavier est tout déprimé, Amandine l'a quitté... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Camping Paradis Regie: Stéphan Kopecki

