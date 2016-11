RTL TVI 15:20 bis 16:05 Serien Revenge Résurgence USA 2013 Stereo Merken Nolan est dégoûté lorsqu'il apprend que Conrad Grayson a sollicité les services de Bizzy Preston, spécialiste en relations publiques, afin d'améliorer l'image des Grayson. C'est cette odieuse créature qui a en effet "bousillé" sa relation avec son père, entre-temps décédé, en rendant son homosexualité publique pour empêcher toute réconciliation entre père et fils. Emily accepte donc de l'aider à se venger de Bizzy en la faisant chanter avec ses adultères... Pendant ce temps, Aiden et Charlotte remarquent que Daniel se rapproche de plus en plus de son ex, Sara Munello, ce qui pourrait bien perturber les projets de vengeance d'Emily durant son prochain mariage... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Madeleine Stowe (Victoria Grayson) Emily VanCamp (Emily Thorne) Gabriel Mann (Nolan Ross) Henry Czerny (Conrad Grayson) Joshua Bowman (Daniel Grayson) Nick Wechsler (Jack Porter) Ashley Madekwe (Ashley Davenport) Originaltitel: Revenge Regie: John Scott Drehbuch: Mike Kelley, Christopher Fife Musik: Fil Eisler Altersempfehlung: ab no ag