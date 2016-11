ONE 17:50 bis 18:45 Familiensaga Rückkehr ins Haus am Eaton Place Rettet die Kinder GB 2012 2016-11-13 11:20 Live TV Merken Schrecken. Auch Persie, nun getrennt von ihrem deutschen Liebhaber, will Berlin endlich verlassen. Blanche und Mister Amanjit erfahren, dass jüdische Immigranten in England nicht als Flüchtlinge anerkannt werden, es werden jeden Tag nur 75 Visa ausgestellt. Daraufhin unterstützen und organisieren sie zusammen mit Freunden der Familie die Flucht jüdischer Kinder aus Deutschland. Hallam, von US Botschafter Joe Kennedy eigentlich für einen Posten in den USA ausgewählt, entscheidet sich in England zu bleiben. Mister Pritchard und Misses Thackeray geraten so heftig aneinander, dass Misses Thackeray kündigt und zu ihrem Neffen zieht. Als sie dort mit ihren Kochkünsten die Familie überfordert, kühlt sich das Verhältnis zueinander ab. Ohne Misses Thackeray ist auch am Eaton Place nichts so wie es war, bis die Köchin an ihren Arbeitsplatz zurückkehrt. Persie trifft aus Berlin ein. Hundert jüdische Kinder werden auf englische Familien verteilt, es gibt Lichtblicke in diesen schweren Zeiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ed Stoppard (Sir Hallam) Keeley Hawes (Lady Agnes) Alex Kingston (Dr Blanche Mottershead) Claire Foy (Lady Persie) Michael Landes (Casper Landry) Anne Reid (Mrs Thackery) Art Malik (Mr Aminjit) Originaltitel: Upstairs Downstairs Regie: Mark Jobst Drehbuch: Heidi Thomas Kamera: Ian Moss Altersempfehlung: ab 12