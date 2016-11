RTL TVI 20:55 bis 22:35 Komödie Evan Allmächtig USA 2007 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Evan Baxter, tout juste élu député de New York, a bien l'intention de marquer l'histoire de son pays. Cet ancien présentateur vedette du journal, emménage dans une nouvelle maison en compagnie de sa femme Joan et de leurs trois fils... Un soir, alors qu'il adresse une prière à Dieu, Evan lui demande de l'aider à changer le monde... Il est bien loin de se douter qu'il a été choisi pour une mission de la plus haute importance... En effet, le député Long, l'un des hommes les plus influents de Washington, lui propose une alliance... Evan est dès lors convaincu que sa prière a été entendue... C'est alors que des événements étranges se produisent et sèment le trouble, non seulement au sein de sa famille, mais aussi de sa fidèle équipe !... Pour couronner le tout, Evan observe d'étranges afflux ininterrompus d'oiseaux et de mammifères, qui envahissent un peu plus chaque jour le voisinage, alors qu'il reçoit des livraisons d'outils préhistoriques et de madriers... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steve Carell (Evan Baxter) Morgan Freeman (Gott) Lauren Graham (Joan Baxter) Johnny Simmons (Dylan Baxter) Graham Phillips (Jordan Baxter) Jimmy Bennett (Ryan Baxter) John Goodman (Kongressabgeordneter Long) Originaltitel: Evan Almighty Regie: Tom Shadyac Drehbuch: Steve Oedekerk Kamera: Ian Baker Musik: John Debney Altersempfehlung: ab 6