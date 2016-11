RTL TVI 20:25 bis 20:55 Sonstiges Place royale Stereo Merken Emilie Dupuis et Thomas de Bergeyck présentent l'actualité des familles royales et des grands de ce monde : rencontres exclusives, coulisses d'événements, petits secrets, moments inédits et découvertes improbables constituent le menu de Place Royale. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Thomas de Bergeyck Originaltitel: Place royale