MTV 20:50 bis 21:40 Unterhaltung Are You the One? USA Merken Die Spannungen zwischen John und Simone erreichen ihren Höhepunkt. Kaylas Interesse an Wes erwacht erneut, auch wenn sie noch an Ryan hängt. Die Aufgabe "Vorsicht, Wasserfall" hebt die Stimmung, denn zwei Paare kommen in die Kabine der Wahrheit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Are You the One? Altersempfehlung: ab 12