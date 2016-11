Österreich 1 21:00 bis 22:00 Kabarett Salzburger Nachtstudio Ein Reiz, der nervt. Wissenschafter/innen sind den Nervensägen auf der Spur Merken Ob mit feinen beharrlichen Stichen oder mit der Dreistigkeit eines Pressluftbohrers - nervende Menschen stören, sorgen für ein plötzliches Unwohlsein, zwingen uns, in die Luft oder an die Decke zu gehen. Doch wie kommt es dazu, dass wir genervt sind? Noch interessanter: wie schaffen wir es, anderen auf den Nerv zu gehen, ihren Alltag zu zerstören? Von der Psychologie bisher nur am Rande behandelt, regen sich langsam aber sicher die ersten Pflänzchen einer wissenschaftlichen Beschäftigung mit der Kehrseite unseres sozialen Zusammenlebens, der sogenannten Nervensägen-Forschung. Michael Reitz geht eine Stunde lang auf die Suche nach dem Profil von Quälgeistern, Nörgler/innen und Nervensägen. In Google-Kalender eintragen