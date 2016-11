Österreich 1 15:05 bis 16:00 Musik Apropos Musik Abenteuer Interpretation: Guten Morgen, gute Nacht! Merken Musik kann einer bestimmten Tageszeit gewidmet sein (ein Morgenständchen, eine Nachtmusik) oder sie kann die Stimmung der Früh, des Mittags, des Abends oder der Nacht beschreiben, also musikalisch darstellen. Manchmal "malt" sie einen Sonnenaufgang (wie Haydn in seiner Sinfonie "Le Matin") oder lässt die Grillen am Abend zirpen, manchmal aber geht es nur um unsere Stimmung, unser Gefühl in seiner Abhängigkeit zur Tageszeit - wie etwa die Bedrohlichkeit der Nacht. Richard Strauss' musikalische Morgen- und Abendstimmungen, besungen in einigen seiner Lieder, Mittagshitze bei Claude Debussy sowie Griegs berühmte "Morgenstimmung" aus seiner Schauspielmusik zu "Peer Gynt" im Vergleich der Interpretationen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Hans Georg Nicklaus