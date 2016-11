Bayern 2 09:05 bis 10:00 Sonstiges radioWissen Die Schatten der Vergangenheit Verklärt, verflucht, vergessen. Vom Umgang mit der eigenen Vergangenheit / Freuds Psychoanalyse. Die relativierte Revolution / Das Kalenderblatt 30.11.1874: Churchill geboren, Literaturnobelpreisträger. Von Susi Weichselbaumer Merken Verklärt, verflucht, vergessen - Vom Umgang mit der eigenen Vergangenheit. Autorin: Justina Schreiber. Was kümmern erwachsene Menschen schon ihre ersten Lebensjahre? Tiefenpsychologisch orientierte Psychotherapeuten sind davon überzeugt, dass in der Kindheit der Schlüssel für ein gelingendes Leben liegt: Nur, wer sich den eigenen autobiographischen Erfahrungen zuwendet, kann ungünstige Denk- und Verhaltensmuster überwinden. So die zu Grunde liegende Idee, die von neurobiologischen Kenntnissen gestützt wird. Auch die sogenannte Biographiearbeit mit älteren oder kranken Menschen hat einen in die Zukunft gerichteten Charakter. Der Blick zurück soll helfen, sich mit sich selbst zu versöhnen. Denn durch das Ordnen und Sortieren des eigenen, oft gar nicht so geraden Lebenslaufes entwickelt sich dessen Sinnhaftigkeit. Eins sollte jedoch allen klar sein, die sich - ob professionell begleitet oder nicht - mit ihrer Vergangenheit beschäftigen: das originale Geschehen ist perdu! Erinnerungen sind letztlich nichts als Interpretationen und Konstruktionen, deren Wahrheitsgehalt mal mehr, mal weniger groß ist. In Google-Kalender eintragen

