Bayern 2 06:05 bis 08:30 Magazin radioWelt Magazin am Morgen Gespräch mit Dirk Messner, Direktor des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik, zum feierlichen Auftakt für die deutsche G20-Präsidentschaft / Gespräch mit Irene Mihalic, innenpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, zur Innenministerkonferenz im Saarland / Wie wappnen sich Infrastruktureinrichtungen gegen Cyberangriffe? / Serie "Österreich wählt den Bundespräsidenten" - Wie Rechtspopulismus in Österreich funktioniert / Reform der deutschen Sportförderung - Bayerischer Volleyball kämpft um Zukunft / Was steckt hinter den Hartz-IV-Klagen gegen Jobcenter? / Vor dem CDU-Parteitag: "Verfassung der CDU" - Sehnsucht nach der konservativen Seele / Flusstourismus in Bayern boomt - aber nicht alle freuen sich über die Touristen / Die Presse mit Jeannette Winter / Gedanken zur Adventszeit von Abt Jeremias Schröder / Ende der Welt von Astrid Himberger

Moderation: Matthias Dänzer-Vanotti

