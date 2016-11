ATV 2 12:10 bis 13:10 SciFi-Serie Stargate: SG1 Der Kreis schließt sich USA 2003 Stereo Merken Jack O'Neill ist sehr überrascht, als ihm im Aufzug plötzlich Daniel erscheint und ihn vor einer drohenden Gefahr warnt: Anubis will sich angeblich auf dem Planeten Abydos das Auge des Ra an sich bringen; er sei bereits im Besitz von fünf der insgesamt sechs existierenden Augen, und wer sie alle besitzt, soll über ungeheure Macht verfügen. Daniel drängt Jack, das Auge des Ra zu vernichten, um Anubis aufzuhalten. SG-1 macht sich sofort auf den Weg nach Abydos, wo sie von den Bewohnern freundlich empfangen werden. Doch noch bevor Sam, Jonas und Daniel das Auge finden können, greift Anubis den Planeten an... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jonathan "Jack" O'Neill) Amanda Tapping (Major Samantha "Sam" Carter) Christopher Judge (Teal'C) Don S. Davis (General George Hammond) Corin Nemec (Jonas) Alexis Cruz (Skaara) Gary Jones (Techniker Davis) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Martin Wood Drehbuch: Robert C. Cooper Kamera: James Alfred Menard Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 16