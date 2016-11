ATV 14:35 bis 15:30 Serien Gilmore Girls Kaufrausch USA 2004 2016-12-01 07:50 Stereo Merken Lorelai und Rory schaffen es endlich wieder etwas Zeit miteinander zu verbringen und beschließen gemeinsam shoppen zu gehen. Da beide jedoch komplett pleite sind, fehlt ihnen der Spaß an der Einkaufstour. Als sie zufällig auf Emily treffen, spendiert diese ihnen aber alles, was sie wollen und mehr. Emily befindet sich scheinbar selbst im Kaufrausch, um ihre Probleme zu vergessen: Neben Schwierigkeiten in ihrer Ehe hat sie das Gefühl, nicht genug in ihrem Leben erreicht zu haben und ist dabei sogar ein wenig eifersüchtig auf das, was sich ihre Tochter aufgebaut hat?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lauren Graham (Lorelai Gilmore) Alexis Bledel (Rory Gilmore) Melissa McCarthy (Sookie St. James) Scott Gordon-Patterson (Luke Danes) Keiko Agena (Lane Kim) Yanic Truesdale (Michel Gerard) Liza Weil (Paris Geller) Originaltitel: Gilmore Girls Regie: Chris Long Drehbuch: Daniel Palladino Kamera: Michael A. Price Musik: Sam Phillips