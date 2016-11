ATV 11:45 bis 12:40 Actionserie Revolution Ein allzu vertrautes Schicksal USA 2012 2016-12-01 06:00 Stereo Merken Auf ihrem Weg nach Philadelphia stoßen Miles, Charlie und die anderen auf eine Gruppe von Kindern, die den großen Bruder ihres Anführers aus den Fängen der Miliz befreien will. Unerwartet bietet Miles an, ihnen dabei zu helfen. Hängt dies womöglich mit seiner Vergangenheit zusammen, weil er als früherer Anführer der Miliz die Schuld am Tod der Eltern dieser Kinder trägt? Bei ihrer Mission schleust sich Charlie auf ein Rekrutierungsschiff von Monroes Männern ein doch zu welchem Preis? Währenddessen erkennt Aaron die wahre Kraft des Amuletts, das Ben ihm kurz vor seinem Tod gegeben hat?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Burke (Miles Matheson) Tracy Spiridakos (Charlie Matheson) Giancarlo Esposito (Major Tom Neville) Zak Orth (Aaron Pittman) David Lyons (Sebastian "Bass" Monroe) Daniella Alonso (Nora Clayton) Graham Rogers (Danny Matheson) Originaltitel: Revolution Regie: Charles Beeson Drehbuch: Eric Kripke, Matt Pitts Kamera: David Stockton Musik: Christopher Lennertz Altersempfehlung: ab 12