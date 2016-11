ATV 06:05 bis 06:55 Actionserie Revolution Nicht für möglich geglaubt USA 2012 Stereo Merken Noras Zustand verschlechtert sich, als sich ihre Schnittwunde entzündet. Um sie zu einem Arzt zu bringen, muss Miles die Hilfe eines alten Freundes in Anspruch nehmen. Der Drogendealer Drexel quartiert die Gruppe auf seinem Anwesen ein, doch sorgen seine zwiespältige Beziehung zu Miles in der gemeinsamen Vergangenheit und die labile Persönlichkeit des Mannes schon bald für Probleme. So fordert er von Charlie, einen Konkurrenten umzubringen, um die anderen wieder gehen zu lassen. Aber nicht nur Charlie muss nun zeigen, ob sie die nötige Härte aufbringen kann. Auch Aaron muss ungeahnten Mut beweisen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Burke (Miles Matheson) David Lyons (Bass Monroe) Tracy Spiridakos (Charlie Matheson) Elizabeth Mitchell (Rachel Matheson) Tim Guinee (Ben Matheson) Anna Lise Phillips (Maggie) Originaltitel: Revolution Regie: Steve Boyum Drehbuch: David Rambo Kamera: David Moxness Musik: Christopher Lennertz Altersempfehlung: ab 16