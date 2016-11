Pro7 MAXX 05:50 bis 06:40 SciFi-Serie Star Trek - Enterprise Kalter Krieg USA 2001 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Enterprise nimmt eine Gruppe Pilger an Bord, die ein Naturspektakel beobachten wollen, bei dem einer der Protosterne eine Unmenge Neutronen entlässt. Voller Stolz präsentiert "Trip" den Gästen zunächst die technischen Errungenschaften des Raumschiffs. Dabei macht sich einer der Ankömmlinge an einem Kabel zu schaffen. Kurz darauf kommt es zu einem Spannungsstoß, der sich in unzähligen Explosionen entlädt, die anscheinend unaufhaltsam auf den Hauptreaktor zurasen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Capt. Jonathan Archer) John Billingsley (Dr. Phlox) Jolene Blalock (T'Pol) Dominic Keating (Lt. Malcolm Reed) Anthony Montgomery (Travis Mayweather) Linda Park (Hoshi Sato) Connor Trinneer (Charlie "Trip" Tucker III) Originaltitel: Star Trek - Enterprise Regie: Robert Duncan McNeill Drehbuch: Stephen Beck, Tim Finch Kamera: Marvin Rush, Marvin V. Rush Musik: Jay Chattaway Altersempfehlung: ab 12