NDR Info 21:05 bis 22:00 Sonstiges Redezeit Hörer fragen - Experten antworten Der NDR im Dialog Merken Die Digitalisierung verändert die Medienwelt. Das gilt auch für den NDR. Das Radio steht nach wie vor für schnelle Nachrichten, Verlässlichkeit, Glaubwürdigkeit und Vielfalt. Aber vor allem das jüngere Publikum holt sich seine Informationen verstärkt aus dem Internet, nutzt Google, Facebook oder Twitter. Wie geht der Norddeutsche Rundfunk mit den Herausforderungen der Digitalisierung um? Wie kann er den Erwartungen der unterschiedlichen Hörergruppen gerecht werden? Sind die Angebote vielfältig genug? Und was tut der NDR, um die selbst gesteckten hohen Qualitätsstandards zu halten, speziell in puncto Information und Recherche? Um diese und andere Fragen dreht sich am Mittwoch, 30. November, von 21.00 bis 22.00 Uhr, im Radio die "Redezeit" bei NDR Info. Zu Gast sind NDR Intendant Lutz Marmor und NDR Programmdirektor Hörfunk, Joachim Knuth. Lutz Marmor, NDR Intendant: "Miteinander zu reden ist wichtig. Ich freue mich auf einen interessanten Gedankenaustausch mit unseren Hörerinnen und Hörern und bin gespannt auf Kritik, Meinungen und Anregungen für unser Programm." Joachim Knuth, NDR Programmdirektor Hörfunk: "Wir wollen von unseren Hörerinnen und Hörern erfahren, was wir besser machen können, was fehlt, wovon unsere Hörerinnen und Hörer mehr wollen, worauf sie verzichten könnten. Denn natürlich sollen sie sich beim NDR gut aufgehoben fühlen: Gut informiert, gut beraten und gut unterhalten." Am Tag der Sendung, die von Birgit Langhammer moderiert wird, können Hörerinnen und Hörer ab 6.00 Uhr anrufen und ihre Fragen stellen. Wer mitdiskutieren möchte, erreicht die "Redezeit" den ganzen Tag über per Telefon unter 08000/ 441777 oder per Mail über die Seite www.ndr.de/redezeit. Auf dieser Seite kann die Radiosendung als Audio- und zudem als Video-Livestream verfolgt werden. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Lutz Marmor (NDR Intendant), Joachim Knuth (NDR Programmdirektor Hörfunk)