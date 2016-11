Sky 1 20:15 bis 21:05 Serien The Tunnel Ein Mann gibt nicht auf GB, F 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der britische Geheimdienst hat eine MI5-Agentin in den Menschenhändlerring eingeschleust. Doch ihre Tarnung ist aufgeflogen und sie wird vergiftet, ehe Karl (Stephen Dillane) und Elise (Clémence Poésy) sie vernehmen können. Als in Karls Wohnung Kohlenmonoxid die Luft vergiftet, glaubt er, dass der MI5 seine Ermittlungen boykottieren will. Eine Komplizin des Waffenhändlers weckt in Elise romantische Gefühle, sie verfällt dem falschen Spiel. - Britisch-französische Crime-Serie mit unvorhersehbarem Plot. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Stephen Dillane (Karl Roebuck) Clémence Poésy (Elise Wassermann) Constantine Gregory (Gregor Baturin) Con O'Neill (Neal Grey) Paul Schneider (Artem Baturin) Emilia Fox (Vanessa Hamilton) Jan Bijvoet (The Chemist/Edgar Branco) Originaltitel: The Tunnel Regie: Carl Tibbetts Drehbuch: Ben Richards Musik: Ben Bartlett Altersempfehlung: ab 16