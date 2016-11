Sky 1 12:15 bis 12:40 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Meine Begegnung mit dem Tod USA 2004 2016-11-30 19:50 Stereo 16:9 HDTV Merken In einer von Dr. Cox' berüchtigten Ansprachen vor den neuen Assistenten, macht er ihnen klar, dass jeder Arzt früher oder später einen Patienten aus Fahrlässigkeit umbringen wird. Das erschüttert ausgerechnet J.D. so sehr, dass er bei jeder Behandlung damit rechnet, einen verheerenden Fehler zu machen. Fortan ist er nicht mehr in der Lage, selbst einfachste Entscheidungen zu treffen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Carla Espinosa) Neil Flynn (Hausmeister) Originaltitel: Scrubs Regie: Ken Whittingham Drehbuch: Tad Quill Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens