Sky 1 22:00 bis 22:45 Krimiserie Elementary Mittel und Wege USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Sherlock Holmes ist schlecht gelaunt, weil Watson in seinem Vorleben rumgeschnüffelt und ihn mit der mysteriösen Irene Adler konfrontiert hat. Eingeschnappt beginnt er die Ermittlungen zu seinem neuen Fall allein. Ein Doppelmord führt den Detektiv ebenfalls in die Vergangenheit: Es gibt Parallelen zu Morden vor 13 Jahren. Damals wurde Wade Crewes als Täter verurteilt. Weil der noch im Gefängnis sitzt, fragt sich Holmes, ob Crewes wirklich der Schuldige war. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jonny Lee Miller (Sherlock Holmes) Lucy Liu (Dr. Joan Watson) Aidan Quinn (Captain Toby Gregson) Jon Michael Hill (Det. Marcus Bell) Keith Szarabajka (Wade Crewes) Callie Thorne (Terry D'Amico) Stephen Kunken (Dr. Carrow) Originaltitel: Elementary Regie: Seith Mann Drehbuch: Christopher Silber Kamera: Ron Fortunato Musik: Sean Callery Altersempfehlung: ab 16