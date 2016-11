Sky 1 18:10 bis 18:35 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Meine Freundin Carla USA 2004 Stereo 16:9 HDTV Merken Carla wird von Tag zu Tag nervöser, denn die Hochzeit mit Turk rückt näher. Da taucht zu allem Überfluss auch noch der smarte Dr. Ron Ramirez in der Klinik auf, für den Carla lange Zeit geschwärmt hatte. Als Ron sie zu einem romantischen Candlelight-Dinner einlädt, sagt sie spontan zu. Durch Zufall erfährt J.D. von Carlas Date und verspricht, Turk gegenüber nichts zu erwähnen. Aber bald plagen ihn schwere Gewissensbisse. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Elliot Reid) Donald Faison (Chris Turk) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Carla Espinosa) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) Nestor Carbonell (Dr. Ramirez) Originaltitel: Scrubs Regie: Gail Mancuso Drehbuch: Rich Eustis Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens