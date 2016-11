Sky 1 12:00 bis 12:25 Comedyserie Parks and Recreation Indianapolis USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Leslie (Amy Poehler) und Ron fahren nach Indianapolis. Ihnen soll für ihre Bemühungen, das Erntedankfest nach Pawnee zurückzubringen, eine Auszeichnung verliehen werden. Während Ron sich auf das beste Steak der Stadt freut, hat Leslie ein weiteres Anliegen: Sie möchte herausfinden, ob Chris ihre Freundin Ann betrügt. Tatsächlich ergibt sich eine gute Gelegenheit und Leslie kann einiges in Erfahrung bringen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Amy Poehler (Leslie Knope) Rashida Jones (Ann Perkins) Aziz Ansari (Tom Haverford) Nick Offerman (Ron Swanson) Aubrey Plaza (April Ludgate) Chris Pratt (Andy Dwyer) Adam Scott (Ben Wyatt) Originaltitel: Parks and Recreation Regie: Randall Einhorn Drehbuch: Greg Daniels, Michael Schur, Katie Dippold Kamera: Matt Sohn Altersempfehlung: ab 6