Sky 1 05:55 bis 06:20 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Mein schlimmster Fall USA 2002 Stereo 16:9 HDTV J.D. hat einen neuen Patienten, der jedoch allen nur Ärger macht. Doch als er plötzlich stirbt, macht sich J.D. Vorwürfe, sich zu wenig um ihn gekümmert zu haben. Dr. Cox hat unterdessen ganz andere Probleme: Er lässt Kristen wegen seiner großen Flamme Carla sitzen. Doch als es mit Carla nicht so gut läuft, und er sich deshalb wieder Kristen zuwendet, ist auch hier der Zug für ihn abgefahren. Unterdessen entdeckt Elliott, dass Dr. Kelso früher in einer Band gesungen hat. Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Schwester Carla Espinosa) Neil Flynn (Hausmeister) Originaltitel: Scrubs Regie: Lawrence Trilling Drehbuch: Jane Bakken Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 6