Sky 1 21:00 bis 21:45 Mysteryserie Supernatural Nur in meiner Fantasie USA 2015 2016-11-27 01:55 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Sam (Jared Padalecki) und Dean (Jensen Ackles) jagen einen Mörder, der es auf ganz besondere Wesen abgesehen hat: Freunde und Begleiter, die in der kindlichen Imagination leben. Ihr plötzlicher Tod hinterlässt die Kinder traumatisiert. Bei den Ermittlungen treffen die Winchester-Brüder auch auf Sams früheren unsichtbaren Freund Sully (Nate Torrence). - Höllentrip mit zwei coolen Geisterjägern: effektgespickter Mix aus Mystery, Horror und Spaß. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jared Padalecki (Sam Winchester) Jensen Ackles (Dean Winchester) Nate Torrence (Sully) Carrie Genzel (Linda Berman) Dylan Kingwell (Young Sam Winchester) Dylan Everett (Young Dean Winchester) Anja Savcic (Reese) Originaltitel: Supernatural Regie: Richard Speight jr. Drehbuch: Jenny Klein Altersempfehlung: ab 16