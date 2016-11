Sky 1 20:15 bis 21:05 Krimiserie Elementary Todesengel USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Durch Zufall stößt Holmes auf seinen neuen Fall: Der Tod eines Mannes, der soeben an einem Herzinfarkt verstorben ist, war nicht natürlich. Dem Opfer wurde Epinephrin gespritzt. Verdächtig ist auch, dass das Opfer an Krebs im Endstadium litt. Holmes und Watson folgen der Spur des Epinephrin, das als gestohlen gemeldet wurde. Sie stoßen auf neun weitere Herztode, alle ausgelöst durch eine Injektion. Und alle Opfer waren unheilbar krank. Wollte sie jemand von ihrem Leiden erlösen? In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jonny Lee Miller (Sherlock Holmes) Lucy Liu (Dr. Joan Watson) Aidan Quinn (Captain Toby Gregson) Jon Michael Hill (Detective Marcus Bell) David Harbour (Dr. Mason Baldwin) David Costabile (Danilo Gura) Ben Rappaport (Dr. Cahill) Originaltitel: Elementary Regie: Colin Bucksey Drehbuch: Liz Friedman Kamera: Ron Fortunato Musik: Sean Callery Altersempfehlung: ab 12