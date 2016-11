Sky 1 14:40 bis 15:25 Comedyserie Desperate Housewives Der verlorene Sohn USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken Susan trifft sich heimlich mit ihrem Vater. Seine Ehefrau vermutet daraufhin, dass die beiden ein Verhältnis haben. Zum Schrecken von Gabrielle möchte Ordensschwester Mary, dass Carlos sie auf ihrer Afrikareise begleitet. Lynette versucht ihren Chef dafür zu gewinnen, seine Tochter in den neuen Betriebskindergarten zu schicken. Zach will von Paul wissen, wer sein leiblicher Vater ist. Und Andrew stellt Bree wegen Rex' Tod zur Rede. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Felicity Huffman (Lynette) Teri Hatcher (Susan) Eva Longoria (Gabrielle) Marcia Cross (Bree) Nicollette Sheridan (Edie Britt) Alfre Woodard (Betty Applewhite) Ricardo Chavira (Carlos Solis) Originaltitel: Desperate Housewives Regie: Arlene Sanford Drehbuch: Marc Cherry, Chris Black Kamera: Richard Rawlings Musik: Steve Jablonsky Altersempfehlung: ab 6