Sky 1 11:40 bis 12:25 Comedyserie Desperate Housewives Ausschläge und Anträge USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken Mike und Susan geraten in eine Beziehungskrise. Lynette will in ihrem Job auch optisch wieder ernst genommen werden. Gabrielle sorgt auf ihre Art dafür, dass sich David wieder in Carlos' Fall engagiert. Bree und George verbringen ein romantisches Wochenende. Aber in getrennten Betten. Schließlich kehrt auch noch Paul Young in die Wisteria Lane zurück. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Teri Hatcher (Susan Mayer) Marcia Cross (Bree Van De Kamp) Felicity Huffman (Lynette Scavo) Eva Longoria (Gabrielle Solis) James Denton (Mike Delfino) Nicollette Sheridan (Edie Britt) Roger Bart (George Williams) Originaltitel: Desperate Housewives Regie: Larry Shaw Drehbuch: Kevin Etten, Joshua Senter Kamera: Richard Rawlings, Richard M. Rawlings jr. Musik: Steve Jablonsky Altersempfehlung: ab 12