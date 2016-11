Sky 1 08:35 bis 09:25 Dokumentation Dogs Might Fly Dogs Might Fly GB 2015 2016-11-28 10:20 Stereo 16:9 HDTV Merken Diese Woche steht wieder eine schwere Prüfung an: Die Hunde können sich einen Fleischsnack ergattern. Der hängt aber so hoch, dass sie einen Hocker verschieben müssen, um ihn zu erreichen. Welcher Vierbeiner zeigt sich clever genug, welcher scheitert? Außerdem wird ein Film gedreht, genauer gesagt, ein Musikvideo - mit den Super-Dogs am Schlagzeug und Alfie am Mikro! Die drei Experten müssen anschließend wieder eine Entscheidung treffen. Wer zeigt das größte Einfühlungsvermögen: Tess, Chili oder gar einer der anderen Streuner? In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Mark Vette (Animal Behaviour Expert & Head Trainer) Charlotte Wilde (Consultant Trainer) Victoria Stilwell (Dog Behaviour Expert) Adam Miklosi (Professor of Animal Behaviour) Tim Wass Mbe (Animal Welfare Director) Originaltitel: Dogs Might Fly Regie: Jon Richards Kamera: Piers Leigh

