Sky 1 02:30 bis 03:00 Comedyserie Eastbound & Down Der Einkauf des Jahres USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Kennys (Danny McBride) Hoffnung auf einen Karriereschub durch ein Engagement bei den Tampa Ray Bays löst sich in Luft auf. Der Ex-Baseballer ist von der erneuten Niederlage so geplättet, dass er seinen Heimatort fluchtartig verlässt und nach Mexiko umsiedelt. Auch seine große Liebe April (Katy Mixon) lässt der Loser einmal mehr einfach stehen. - Respektlose Comedyserie um einen selbstverliebten Aufschneider. Produziert u.a. von Starkomiker Will Ferrell. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Danny R. McBride (Kenny Powers) Katy Mixon (April Buchanon) John Hawkes (Dustin Powers) Andrew Daly (Terrence Cutler) Ben Best (Clegg) Jennifer Irwin (Cassie Powers) Steve Little (Stevie Janowski) Originaltitel: Eastbound & Down Regie: Jody Hill Drehbuch: Jody Hill, Danny R. McBride, Shawn D. Harwell, Shawn Harwell, Danny McBride, Ben Best Musik: Wayne Kramer Altersempfehlung: ab 12