Sky 1 23:25 bis 23:50 Comedyserie Brooklyn Nine-Nine Total zum Teil meine Schuld USA 2013 2016-11-27 10:55 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Chaos-Cop Jake (Andy Samberg) steckt in der Patsche. Nachdem der Kindskopf einen Verdächtigen dämlicherweise ohne jegliche Beweise verhaftet, muss er den Fall innerhalb der nächsten 48 Stunden lösen. Unterdessen versucht Captain Holt (Andre Braugher) Terry (Terry Crews) vor dessen Schwiegereltern gut aussehen zu lassen. Charles (Joe Lo Truglio) wird in der Zwischenzeit in einen Revier-internen Kuchenwettstreit verwickelt. - Willkommen auf Brooklyns verrücktester Polizeistelle! Chaotische Cop-Comedy mit Kindskopf Andy Samberg als Verbrechensbekämpfer. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Andy Samberg (Jake Peralta) Andre Braugher (Captain Ray Holt) Melissa Fumero (Amy Santiago) Terry Crews (Terry Jeffords) Joe Lo Truglio (Charles Boyle) Stephanie Beatriz (Rosa Diaz) Chelsea Peretti (Gina Linetti) Originaltitel: Brooklyn Nine-Nine Regie: Peter Lauer Drehbuch: Luke Del Tredici Kamera: Giovani Lampassi Musik: Dan Marocco Altersempfehlung: ab 6