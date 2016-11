Sky 1 17:45 bis 18:10 Comedyserie Parks and Recreation Grippewelle in Pawnee USA 2011 2016-11-27 14:50 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Pawnee wird von einer Grippewelle erfasst, und selbst Leslie (Amy Poehler) muss mit hohem Fieber ins Krankenhaus. Sie will aber unbedingt an einem Treffen von Unternehmern in Pawnee teilnehmen, die ihr bei der Wiederbelebung des Erntedankfestes helfen sollen. Daher schleppt sie sich schwer angeschlagen zu der Veranstaltung. Leslie ist jedoch nicht die einzige Kranke, und so hat Ann bald alle Hände voll zu tun. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Amy Poehler (Leslie Knope) Rashida Jones (Ann Perkins) Paul Schneider (Mark Brendanawicz) Aziz Ansari (Tom Haverford) Nick Offerman (Ron Swanson) Aubrey Plaza (April Ludgate) Chris Pratt (Andy Dwyer) Originaltitel: Parks and Recreation Regie: Seth Gordon Drehbuch: Greg Daniels, Michael Schur, Rachel Axler Kamera: Peter Smokler Altersempfehlung: ab 6