Sky 1 13:45 bis 14:45 Comedyserie Doc Martin Die Aromatherapie GB 2005 2016-11-27 09:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Halb Portwenn tratscht darüber, dass Radiosprecherin Caroline Bosman offenbar ein Alkoholproblem hat. Doc Martin bestellt sie in die Praxis, um herauszufinden, ob das tatsächlich so ist. Aber Caroline rauscht wütend wieder ab, bevor er Tests machen kann. Auch Louisa, die sich große Sorgen um ihre alte Freundin macht, bewirkt bei Caroline nichts. Unterdessen hat Doc Martin mit einem ganz speziellen Fall zu tun: Ein älterer Bewohner Portwenns sucht ihn auf, weil sich die Leute zunehmend über seinen Geruch beschweren. Und tatsächlich raubt der Patient Martin und Sprechstundenhilfe Pauline den Atem. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Martin Clunes (Dr. Martin Ellingham) Caroline Catz (Louisa Glasson) Ian McNeice (Bert Large) Felicity Montagu (Caroline Bosman) Angeline Ball (Julie Mitchell) Originaltitel: Doc Martin Regie: Ben Bolt Drehbuch: Dominic Minghella, Edana Minghella Kamera: Chris Howard Altersempfehlung: ab 12